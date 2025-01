Un uomo di 56 anni, originario dell'est Europa, trovato morto in strada.

Un tragico ritrovamento

La comunità di Orta Nova, un comune del Foggiano, è stata scossa da un tragico evento: un clochard di 56 anni, originario dell’est Europa, è stato trovato morto sull’asfalto. Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio, quando alcuni passanti, notando la presenza dell’uomo riverso a terra, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Purtroppo, all’arrivo dei sanitari, non c’era più nulla da fare: il decesso era già avvenuto.

Le cause del decesso

Le prime indagini non hanno rivelato segni di violenza sul corpo dell’uomo, il che ha portato gli inquirenti a ipotizzare che la causa della morte possa essere un malore. Le temperature rigide degli ultimi giorni potrebbero aver aggravato la sua condizione di salute, già compromessa dalla vita di strada. La comunità locale, che conosceva Ilie, questo il nome del clochard, si è mostrata profondamente colpita dalla notizia, sottolineando come l’uomo fosse un volto familiare per molti.

Ilie e la sua vita di strada

Ilie era un uomo che, nonostante le difficoltà, aveva trovato un certo sostegno tra i residenti della zona. Ogni giorno, molte persone si prodigavano per offrirgli un pasto caldo e un momento di compagnia. Tuttavia, l’uomo aveva sempre rifiutato qualsiasi proposta di sistemazione, anche temporanea, che gli veniva offerta dalla comunità. Questo comportamento ha suscitato interrogativi tra i cittadini, che si chiedono cosa possa aver spinto Ilie a rimanere in strada nonostante le opportunità di aiuto. La sua storia è un triste riflesso della realtà di molte persone che vivono ai margini della società, spesso invisibili e dimenticate.