Una comunità in lutto

Questa sera, via Tavolara a Sassari è diventata il palcoscenico di un commovente addio. Centinaia di ragazzi si sono riuniti per rendere omaggio a Zouhair Lamouna, affettuosamente conosciuto come “Zuzu”, un giovane di soli 20 anni di origini marocchine, trovato senza vita nel suo letto dai genitori. La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità, che si è mobilitata per offrire supporto alla famiglia in questo momento di grande dolore.

Le indagini in corso

Le cause del decesso di Zouhair sono ancora sconosciute e saranno chiarite dall’autopsia disposta dalla Procura di Sassari, prevista per venerdì presso l’Istituto di medicina legale. La comunità attende con ansia i risultati, sperando di trovare risposte a una tragedia che ha colpito tutti. La morte di Zuzu ha sollevato interrogativi e ha messo in luce la fragilità della vita, specialmente tra i giovani.

Un gesto di solidarietà

Durante la cerimonia di addio, amici e familiari hanno mostrato un gesto di grande solidarietà. Sono stati consegnati salvadanai contenenti i fondi raccolti per aiutare i genitori di Zuzu a riportare la salma in Marocco, la sua terra d’origine. La somma raccolta, unita ai 3.300 euro già ottenuti tramite una colletta online, rappresenta un segno tangibile dell’affetto e della stima che la comunità nutre nei confronti del giovane. La madre, visibilmente distrutta, è stata sostenuta dai suoi cari mentre abbracciava una foto del figlio, simbolo di un amore eterno.

Ricordi indelebili

La serata è stata caratterizzata da un mix di lacrime e sorrisi, poiché gli amici di Zuzu hanno voluto ricordarlo per la sua gioia di vivere e il suo sorriso contagioso. Anche il nonno, collegato in videochiamata dal Marocco, ha partecipato all’evento, dimostrando che l’amore familiare supera ogni distanza. La comunità di Sassari ha dimostrato di essere unita, pronta a sostenere la famiglia Lamouna in questo difficile momento. Zuzu rimarrà nei cuori di tutti, un giovane che ha lasciato un’impronta indelebile nella vita di chi lo ha conosciuto.