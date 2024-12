Un drammatico incendio in un’abitazione

Una donna di 82 anni ha perso la vita in un tragico incendio che si è verificato nella sua abitazione a Scandiano, nel Reggiano. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino, quando i vigili del fuoco e i carabinieri sono stati allertati per un rogo che ha coinvolto parte dell’appartamento e il garage. Nonostante i tempestivi interventi dei soccorritori, per l’anziana non c’è stato nulla da fare.

Intervento dei soccorritori

I carabinieri della tenenza di Scandiano, insieme al personale della sezione Radiomobile del Nucleo operativo e radiomobile di Reggio Emilia, sono giunti prontamente sul luogo dell’incendio. I vigili del fuoco hanno lavorato instancabilmente per domare le fiamme, ma purtroppo l’anziana non è riuscita a salvarsi. La scena è stata devastante, con fumi densi e fiamme che hanno avvolto rapidamente l’abitazione, rendendo difficile l’accesso ai soccorritori.

Indagini in corso

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incendio. Al momento, l’abitazione è stata sottoposta a sequestro per permettere agli inquirenti di effettuare i necessari accertamenti. La salma della donna è a disposizione della Procura, che sta seguendo da vicino l’evoluzione della situazione. La comunità di Scandiano è in lutto per questa tragica perdita, che ha scosso profondamente i residenti.