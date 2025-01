Due persone trovate senza vita in un incendio a Terni, indagini in corso.

Incendio devastante in via XX Settembre

Nella mattinata del primo gennaio, la città di Terni è stata scossa da una tragedia che ha colpito un’abitazione in via XX Settembre. Due persone, un uomo di 60 anni e una donna di 87, sono state trovate senza vita all’interno dell’appartamento, probabilmente a causa di un incendio che ha devastato i locali. Il dramma si è consumato in un momento di festa, lasciando la comunità locale in uno stato di shock e incredulità.

Intervento delle autorità

Immediatamente dopo la segnalazione dell’incendio, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato instancabilmente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Anche gli agenti della polizia di Stato e gli operatori del 118 sono giunti rapidamente per gestire la situazione. Purtroppo, oltre alle due vittime umane, è stato trovato senza vita anche un cane che si trovava nell’appartamento, aggiungendo ulteriore tristezza a un evento già drammatico.

Indagini in corso sulle cause del rogo

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per accertare le cause dell’incendio e comprendere come sia potuto accadere un simile disastro. Al momento, non ci sono informazioni ufficiali riguardo a possibili responsabilità o fattori scatenanti. Gli inquirenti stanno esaminando attentamente la scena del crimine, raccogliendo prove e testimonianze che possano chiarire la dinamica dell’incidente. La comunità di Terni attende con ansia notizie che possano fare luce su questa tragedia, mentre i familiari delle vittime si trovano a dover affrontare un dolore inimmaginabile.