Indagini sulla morte di una bambina a Tufino

La tragedia di Alessandra

La comunità di Tufino, un piccolo comune nel Napoletano, è scossa dalla tragica morte di Alessandra, una bambina di soli quattro anni. La piccola è deceduta dopo una caduta da una scala a chiocciola all’interno dell’abitazione dove viveva con i suoi zii, ora iscritti nel registro degli indagati. Le accuse a loro carico comprendono maltrattamenti e omicidio colposo, un’ipotesi che ha sollevato interrogativi e preoccupazioni tra i residenti.

Le circostanze della morte

La sera del 13 dicembre, Alessandra sarebbe caduta accidentalmente dalla scala interna della casa. Inizialmente, le sue condizioni non sembravano gravi, ma l’arrivo dei soccorsi ha rivelato la drammaticità della situazione. I medici del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita della bambina. L’autopsia, ora in corso, dovrà chiarire le cause esatte del decesso e se ci siano stati ritardi nel chiamare i soccorsi. Due telefonate al 118 sono state effettuate quella sera: la prima menzionava una broncopolmonite, mentre la seconda faceva riferimento alla caduta.

Maltrattamenti e condizioni di vita

Le indagini si concentrano anche sulle condizioni di vita di Alessandra. Secondo alcune indiscrezioni, la bambina sarebbe stata trovata in uno stato di malnutrizione, con lividi e una bruciatura sul corpo. Questi elementi potrebbero suggerire un contesto di maltrattamenti, che gli investigatori stanno cercando di chiarire. I carabinieri, coordinati dalla procura di Nola, stanno ricostruendo gli eventi della notte fatale, cercando di capire perché la bambina si trovasse ancora sveglia e sulle scale a quell’ora. La comunità attende con ansia i risultati dell’autopsia, che potrebbero fornire risposte cruciali su questa tragica vicenda.