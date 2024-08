Una bambina di 10 anni è annegata durante una lezione di vela ad Arbatax, in provincia di Nuoro.

Figlia dell’ex presidente della provincia Bruno Pilia, Anna Laura è morta a soli 10 anni in modo tragico, a Nuoro.

Si trovava precisamente ad Arbatax e stava seguendo una lezione di vela, quando improvvisamente l’imbarcazione si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti.

La tragedia è avvenuta nelle acque del porto. La piccola, originaria di Tortolì, è annegata in pochi minuti: non è riuscita a riemergere dall’acqua e gli uomini della Guardia Costiera l’hanno recuperata priva di sensi. L’hanno poi portata sulla banchina in attesa dei soccorritori sanitari.

Purtroppo i medici hanno tentato di rianimarla, è arrivato anche l’elisoccorso, ma non c’è stato nulla da fare.

Il cordoglio del sindaco e i dettagli dell’incidente

Il sindaco di Tortolì ha annullato gli eventi previsti in paese, in segno di lutto. Tutti conoscevano la bambina, figlia dell’ex primario di Radiologia dell’ospedale Nostra Signora della Mercede, a Lanusei.

Fra l’altro, era stato anche presidente della Provincia Ogliastra.

Anna Laura è morta alle 17 di giovedì 8 agosto, durante una lezione organizzata dal Circolo Nautico di Arbatax. I dettagli dell’incidente devono essere ancora chiariti.

Il motoscafo a singola vela l’ha gettata in acqua e l’ipotesi più probabile è che nel mentre, abbia sbattuto la testa oppure sia rimasta incastrata, in effetti non è riuscita a riemergere sebbene indossasse il giubbotto salvagente.

Sulla vicenda sta indagando la Procura di Lanusei, che ha disposto l’autopsia.