Il dramma della giovane madre

Una tragedia ha scosso la comunità del Policlinico San Matteo di Pavia, dove una giovane madre, Andreea Mihaela Antochi, di soli 30 anni, e il suo bambino, Sasha Andrei Lovin, hanno perso la vita durante il parto. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe deceduta a causa di una crisi respiratoria, mentre i medici hanno tentato, senza successo, di salvare il neonato attraverso un intervento di taglio cesareo. Questo evento ha sollevato interrogativi e preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla qualità delle cure fornite nel reparto di Ostetricia.

Indagini e accertamenti

In seguito a questo tragico evento, la Procura di Pavia ha avviato un’inchiesta per fare luce sulle circostanze della morte della madre e del bambino. Il fascicolo è stato aperto contro ignoti per i reati di omicidio colposo e responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. La denuncia è stata presentata dal marito della vittima, Lorin Catalin Lovin, che ha chiesto chiarezza su quanto accaduto. L’ospedale ha dichiarato di garantire piena collaborazione con le autorità per gli accertamenti necessari e ha espresso il proprio cordoglio per la perdita.

La reazione dell’ospedale e della comunità

Il Policlinico San Matteo ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui esprime il proprio dolore per la tragedia. “Per tutta la comunità del San Matteo questa è una giornata di lutto. La morte di una mamma e del suo bambino è un dramma dolorosissimo e il nostro pensiero accorato è tutto rivolto a chi non c’è più”, si legge nel comunicato. Inoltre, l’ospedale ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dai medici e dal personale sanitario, che ogni giorno si dedicano con abnegazione alla cura dei pazienti. È stata disposta anche un’autopsia sulle salme per accertare le cause esatte dei decessi e per valutare eventuali responsabilità da parte del personale medico coinvolto.