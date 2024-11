Un tragico incidente in agricoltura

Un drammatico incidente ha scosso la comunità di Ottiglio, in provincia di Alessandria, dove un uomo di 76 anni ha perso la vita schiacciato dal trattore che stava guidando. La tragedia si è verificata nella serata di ieri, in una vallata al confine con il comune di Casorzo, lasciando un segno profondo nella vita dei familiari e degli amici della vittima.

Le circostanze dell’incidente

Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco e dai carabinieri, l’anziano, identificato come Angelo Lavagno, stava utilizzando il mezzo agricolo di proprietà del figlio Claudio. A causa della fitta nebbia che avvolgeva la zona e della mancanza di luci sul trattore, Lavagno ha perso l’orientamento mentre percorreva un sentiero. Ignaro del pericolo, si è avvicinato al limite di un dirupo alto circa quattro metri, scivolando e ribaltandosi. Il violento impatto ha sbalzato l’uomo fuori dalla cabina, schiacciandolo sotto il pesante veicolo.

Interventi e conseguenze

Immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato cuscini pneumatici per sollevare il trattore e liberare la vittima. Purtroppo, per Angelo Lavagno non c’è stato nulla da fare: il decesso è avvenuto sul colpo. Le autorità competenti sono state informate dell’accaduto, e il mezzo agricolo è stato sequestrato per le indagini del caso. Inoltre, è stato coinvolto lo Spresal, il Servizio prevenzione sicurezza ambienti di lavoro, per valutare le condizioni di sicurezza nell’azienda agricola.

Questo tragico evento riporta l’attenzione sulla sicurezza nel settore agricolo, dove gli incidenti possono avere conseguenze fatali. È fondamentale che gli agricoltori e i lavoratori del settore adottino tutte le misure necessarie per garantire la propria sicurezza e quella degli altri, specialmente in condizioni di visibilità ridotta.