Mercoledì sera, 21 ottobre 2026, a Recale, nel Casertano, si è verificato un terribile incidente stradale, con una moto che si è schiantata violentemente contro un muretto. Morti due giovani, tra cui il 27enne Paolo Panico, figlio di una dipendente comunale.

Una terribile tragedia che ha spezzato la vita di due ragazzi nel Casertano. Una moto è infatti finita contro un muretto verso le ore 22.30 di mercoledì 21 ottobre 2026. Tutti i dettagli dell’incidente.

Terribile incidente stradale, moto contro un muretto: morti due giovani

Terribile incidente stradale nella tarda serata di mercoledì 21 ottobre 2026 a Recale, in provincia di Caserta.

Erano circa le ore 22.30 quando in via Francesca Mastroianni, per cause ancora da accertare, una moto, per l’esattezza una Honda Cbr 650 R, è finita fuori strada, sbattendo violentemente contro un muretto. L’impatto è stato violentissimo. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per il 27enne alla guida della moto non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso.

La ragazza che viaggiava con lui è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Civile di Caserta ma è morta poco dopo il sala operatoria. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i Carabinieri, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Tragedia in Italia, incidente spaventoso: Paolo Panico perde la vita a 27 anni

Nel terribile incidente in moto di mercoledì scorso hanno perso la vita due giovani. La ragazza non aveva con sé i documenti, per il momento quindi non se ne conoscono le generalità. A guidare la moto invece il 27enne Paolo Panico, figlio di una dipendente comunale e morto sul colpo nell’incidente. Entrambe le salme sono state trasferite all’Istituto di Medicina Legale di Caserta, dove saranno sottoposte ad autopsia su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Gli esami medico-legali potranno infatti contribuire a chiarire le cause dei decessi e a fornire ulteriori elementi utili all’inchiesta. L’intera comunità di Recale intanto è sotto shock per questa terribile tragedia, con due giovani che hanno perso la vita. Come detto sono ancora in corso le indagini al fine di capire come mai Paolo abbia perso il controllo della moto.