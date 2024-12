Un tragico incidente di caccia

Due giovani cacciatori, di 28 e 27 anni, sono stati trovati privi di vita nella notte a Quartucciu, un comune situato nell’hinterland di Cagliari. L’episodio, che ha scosso la comunità locale, sembra essere il risultato di un incidente avvenuto durante una battuta di caccia. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, uno dei due giovani avrebbe accidentalmente sparato alla nuca dell’altro, causando la sua morte immediata.

La dinamica dell’incidente

Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli esatti di quanto accaduto. Fonti vicine agli inquirenti hanno riferito che, dopo aver colpito l’amico, il giovane si sarebbe tolto la vita utilizzando il fucile da caccia di proprietà della vittima, unico titolare del porto d’armi. Questo tragico evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza durante le attività venatorie e sull’importanza di seguire rigorosamente le normative in materia di caccia.

Impatto sulla comunità locale

La notizia della morte dei due giovani ha suscitato un profondo dolore tra amici e familiari, nonché nella comunità di Quartucciu. Molti si sono riuniti per esprimere il loro cordoglio e per riflettere sull’importanza della sicurezza durante le attività all’aperto. Questo incidente mette in luce la necessità di una maggiore formazione e consapevolezza tra i cacciatori, affinché simili tragedie non si ripetano in futuro.