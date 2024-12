Un tragico incidente sul lavoro

Un operaio di 56 anni, di nazionalità marocchina, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto a Cusago, nel Milanese. L’uomo stava eseguendo lavori di manutenzione su un tetto di un’azienda quando, per cause ancora da accertare, è precipitato. Questo evento ha scosso la comunità locale e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo la caduta, sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno tentato di soccorrere l’operaio. Purtroppo, nonostante i rapidi interventi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Corsico, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. La scena è stata descritta come drammatica, con i soccorritori che hanno lavorato intensamente per cercare di salvare la vita all’operaio.

Indagini in corso

La Procura di Milano è stata informata dell’accaduto e ha avviato un’inchiesta per fare luce sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia. Le autorità stanno esaminando se siano state rispettate le norme di sicurezza sul lavoro e se l’azienda avesse adottato tutte le misure necessarie per garantire la protezione dei propri dipendenti. Questo incidente riporta l’attenzione sulla questione della sicurezza sul lavoro, un tema che continua a essere di grande attualità in Italia.