Tragedia sul Monte Bondone: un ragazzo di 14 anni perde la vita

Un incidente fatale sul Monte Bondone

Domenica scorsa, un tragico incidente ha scosso la comunità di Trento, quando un ragazzo di 14 anni ha perso la vita dopo essere precipitato in un canalone del Monte Bondone. L’adolescente, in compagnia del padre e del fratello maggiore, stava partecipando a una battuta di caccia quando ha tentato di recuperare un animale ucciso, perdendo l’equilibrio su un pendio di oltre 200 metri. La caduta è stata fatale, e il giovane è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove purtroppo è deceduto.

Le circostanze dell’incidente

Il tragico evento è avvenuto lungo un sentiero nei pressi del bivacco Larentis, a pochi passi da cima Verde. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe avvicinato troppo al bordo del canalone mentre cercava di recuperare l’animale, perdendo così l’equilibrio. I familiari, distrutti dal dolore, hanno acconsentito all’espianto degli organi, una decisione che testimonia la loro generosità anche in un momento di immenso dolore.

La reazione della comunità

La notizia della morte del giovane ha suscitato una profonda commozione tra i residenti di Trento e nelle comunità circostanti. Molti hanno espresso il loro cordoglio sui social media, condividendo ricordi e messaggi di sostegno alla famiglia colpita da questa tragedia. Le autorità locali hanno anche avviato un’indagine per chiarire le circostanze esatte dell’incidente, con l’obiettivo di prevenire futuri eventi simili. La sicurezza durante le attività all’aperto, in particolare in montagna, è un tema di crescente importanza, e questo incidente mette in luce i rischi associati a tali attività.