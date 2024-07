Uno scontro mortale è avvenuto la mattina di venerdì 5 luglio alle 7:30 a San Giuliano Milanese. Una moto guidata da un ragazzo di 23 anni ha impattato con un furgone; durante il sinistro il giovane ha perso la vita dopo un volo sull’asfalto. Per la precisione, l’incidente si è consumato sulla provinciale 164, all’altezza di Cascina Rancate.

Scontro tra furgone e moto: le dinamiche

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento: per ora è dato sapere solamente che il mezzo su cui viaggiava il giovane ha impattato contro un furgone Fiat Doblò alla cui guida vi era una 36enne.

Un sinistro che non ha lasciato scampo al giovane

L’incidente è stato tremendo e il giovane motociclista è morto sul colpo. I soccorritori, giunti sul posto con un’ambulanza e un elicottero, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. La conducente del furgone, invece, è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di San Donato con ferite lievi.

Indagini in corso

I rilievi sono stati affidati alla polizia locale, che ora sta lavorando per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente. Dopo l’impatto, la moto è rimasta distrutta sull’asfalto, mentre il furgone è uscito di strada, fermandosi a pochi metri dai campi agricoli adiacenti.