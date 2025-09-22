Trasporti, Ita Airways entra a far parte di Alis

Roma, 22 set.(Adnkronos) – – Ita Airways, la principale Compagnia aerea italiana, entra ufficialmente in Alis, l’associazione di riferimento a livello nazionale ed europeo per il mondo del trasporto, della logistica, dei servizi alle imprese e della mobilità sostenibile. L’adesione è stata annunciata oggi nel corso di una cerimonia ufficiale svoltasi presso gli uffici della Compagnia a Fiumicino, alla presenza del presidente di Ita Airways, Sandro Pappalardo, e del presidente di Alis Guido Grimaldi Con l’ingresso di Ita Airways, Alis consolida il suo ruolo cardine di aggregatore per tutti gli attori che lavorano per una solida ed efficiente mobilità sostenibile, nonché per la catena logistica ed i servizi alle imprese, rappresentando oggi oltre 2.400 soci, un fatturato aggregato pari a 150 miliardi di euro e 462.000 lavoratori.

Ita Airways porta in Alis un patrimonio di competenze specifiche, esperienza internazionale e approccio orientato al futuro. Per Ita Airways l’adesione ad Alis rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di collaborazione con i principali protagonisti della mobilità sostenibile, del trasporto e della logistica, con una rilevanza speciale della sostenibilità, pilastro fondamentale della strategia della Compagnia sin dall’avvio delle proprie operazioni.

“Alis accoglie con grande orgoglio Ita Airways tra i suoi Soci consiglieri e ci tengo a ringraziare il presidente Sandro Pappalardo e l’amministratore delegato Joerg Eberhart per la fiducia accordata e per la visione strategica. Vorrei complimentarmi davvero per lo straordinario impegno dei vertici di Ita Airways, che hanno consentito al principale vettore aereo italiano di poter competere ai massimi livelli su scala internazionale e di rappresentare al meglio l’eccellenza italiana nel mondo. – dichiara il presidente di Alis Guido Grimaldi – L’ingresso della compagnia aerea di riferimento italiana rappresenta un traguardo strategico per tutto il sistema industriale e rafforza la nostra visione di logistica integrata e competitiva, in cui tutte le modalità di trasporto collaborano per offrire soluzioni efficienti, sostenibili e innovative al servizio delle imprese e dei cittadini Siamo certi che, insieme a realtà leader nei propri settori come Ita Airways, continueremo a valorizzare le eccellenze italiane nei mercati internazionali, affrontando le sfide globali legate alla decarbonizzazione, all’innovazione e all’occupazione”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di entrare a far parte di Alis – ha dichiarato Sandro Pappalardo, Presidente di Ita Airways. – Questa adesione rappresenta per noi un passo rilevante e strategico, in linea con la nostra missione di essere protagonisti dello sviluppo del settore del trasporto aereo italiano e di contribuire in modo concreto alla crescita complessiva del sistema Paese. Collaborare con un’associazione di riferimento come Alis, che riunisce sotto un’unica visione improntata alla sostenibilità i principali attori del trasporto, della logistica e dei servizi alle imprese, è fondamentale per rafforzare la competitività della nostra filiera e valorizzare il patrimonio turistico, culturale ed economico dell’Italia. La mobilità, in tutte le sue forme, è oggi più che mai una leva strategica per la crescita sostenibile, l’innovazione e l’internazionalizzazione del nostro settore. Vorrei ringraziare sentitamente il presidente di Alis, Guido Grimaldi, e il direttore generale, Marcello Di Caterina, per aver reso possibile questa importante integrazione e per la loro visione lungimirante, certo che insieme saremo in grado di affrontare con successo le nuove sfide globali e promuovere con orgoglio il made in Italy in tutto il mondo”.