Due giovani, tra cui due minorenni, hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco dopo la partita di stasera nei pressi di Potenza, dove la squadra del Foggia ha ottenuto un pareggio di 1-1 nella nona giornata del girone C della serie C. L’incidente ha coinvolto un minivan, a bordo del quale si trovavano i tifosi del Foggia, e un’automobile che ha impattato frontalmente. Il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, si è recato sul posto. Il Calcio Foggia 1920 ha pubblicato un messaggio sui social per esprimere le sue condoglianze agli ultras e alle loro famiglie in questo momento difficile.

