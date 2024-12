Come ogni anno a dicembre, anche in questo, gli italiani aspettano la tredicesima. A chi spetta e qual è l'importo?

Nel periodo di dicembre, i lavoratori si chiedono quando entrerà la tredicesima e qual è l’importo spettante. Sono solo alcune le categorie che ne beneficiano e quest’anno l’attenzione è anche verso altro, come ad esempio il bonus Natale.

La tredicesima 2024

Partiamo con il dire che i dipendenti riceveranno la tredicesima mensilità dal 13 dicembre, fino al 24 dicembre, invece i pensionati l’hanno già avuta insieme all’assegno pensionistico.

Quest’anno le buste paga saranno più corpose perché oltre alla tredicesima, per chi ha fatto domanda e rispetta i requisiti, ci sarà anche il bonus Natale.

Saranno erogati per la tredicesima, circa 51 miliardi di euro, il 78% in più rispetto al 2023. Ipsos per Confesercenti, ha effettuato un sondaggio, dove è emerso che la maggior parte dei beneficiari, useranno i soldi in più per fare i regali di Natale, oppure per concedersi un viaggio.

Qual è l’importo della tredicesima e a chi spetta

Il trattamento e più o meno pari allo stipendio mensile o pensione, infatti per calcolarlo, è sufficiente dividere per 12 quest’ultimo e moltiplicarlo per il numero dei mesi di lavoro.

Chi ha lavorato tutto l’anno avrà una somma pari allo stipendio, leggermente più bassa solo a causa delle tasse applicate. Chi invece ha lavorato solo alcuni mesi, avrà un trattamento rapportato ad essi, ad esempio: per sei mesi di lavoro, la tredicesima corrisponde alla metà dello stipendio.

Non tutti hanno la fortuna di ricevere la tredicesima. A beneficiarne saranno i pensionati e i lavoratori dipendenti, sia nel settore pubblico che in quello privato. Esclusi invece, gli autonomi, le partite Iva, i tirocinanti, gli stagisti.

Il bonus Natale

Il bonus Natale, di 100 euro, verrà erogato a chi ha fatto richiesta tramite datore di lavoro o seguendo la procedura online su NoiPa.

Solo chi rispetta i requisiti lo avrà: reddito del 2024 entro i 28.000 euro e con un figlio a carico.