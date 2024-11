A dicembre 2024 buone notizie e novità per le pensioni: sono infatti in arrivo nuovi accrediti. In particolare, molti riceveranno la quattordicesima mensilità, prevista per coloro che non l’hanno ricevuta a luglio e che abbiano perfezionato i requisiti dal 1° agosto 2024 o dal 1° luglio 2024. L’importo andrà dai 336 ai 655 euro, in base agli anni di contributi e al reddito complessivo.

Pensioni dicembre 2024: in arrivo quattordicesima e bonus

Tra le novità anche l’arrivo di un bonus extra di 154,94 euro. Stando infatti alle stime Inps, saranno più di 400mila i pensionati con reddito basso che avranno un’integrazione sulla pensione, che sarà in automatico aggiunta alla rata mensile. La somma verrà calcolata sulla base della pensione attuale e l’ultimo reddito reperibile nei registri dell’Inps, che non dovrà essere precedente al 2020.

Chi riceverà il bonus di 154 euro in arrivo nelle pensioni di dicembre 2024

Il bonus extra di 154 euro si prevede per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, e quindi è destinato a coloro che percepiscono diversi assegni erogati dall’Inps, tra cui lavoratori dipendenti, autonomi, dipendenti pubblici e gli iscritti a casse professionali. Ad essere esclusi dal bonus saranno i beneficiari di assegni di esodo Fomero (isopensione), i titolari di assegni del contratto di espansione, di assegni straordinari di solidarietà finanziati dai fondi settoriali, di indennizzi per i commercianti oppure di accrediti per le prestazioni di invalidità civile, assegni sociali, pensioni sociali e Ape sociale.

Pensioni dicembre 2024: in arrivo la tredicesima, ecco a quanto ammonta

In arrivo a dicembre anche la tredicesima, attesa da circa 16 milioni di pensionati, il cui importo medio sarà di circa 1.170 euro. Possibili variazioni potrebbero sopraggiungere in caso di trattenute fiscali, come l’Irpef, o eventuali conguagli legati a debiti fiscali. Infine, il 1° gennaio 2025 si prevede una rivalutazione delle pensioni, con conseguente aumento per tutti gli assegni.

A gennaio la rivalutazione delle pensioni

Per le pensioni fino a 2.100 euro lordi mensili, l’aumento sarà del 1,6%; per quelle tra 2.100 e 2.600 euro, l’incremento sarà dell’1,44%; per le pensioni oltre i 2.600 euro, l’aumento sarà dell’1,2%. Le pensioni minime avranno un ulteriore aumento del 2,2%, portando l’importo a 617,9 euro mensili.