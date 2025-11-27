Treno travolge decine di operai: tragedia in Cina

Un grave incidente ha scosso la provincia di Yunnan, in Cina, dove un treno utilizzato per testare apparecchiature sismiche ha travolto un gruppo di operai. Questo tragico evento ha portato alla morte di undici persone e ha lasciato ferite altre due, secondo quanto riportato dai media locali e dalle autorità competenti.

Il fatto si è verificato nella stazione di Luoyang, che si trova nel capoluogo provinciale di Kunming.

Gli operai erano impegnati in lavori di costruzione lungo i binari quando il treno, in fase di verifica, ha investito il gruppo di lavoratori.

Dettagli dell’incidente

Stando alle dichiarazioni delle autorità ferroviarie, il convoglio stava percorrendo una curva all’interno della stazione quando ha colpito gli operai. Le fonti ufficiali hanno specificato che gli operai si trovavano in un’area non autorizzata e che la dinamica dell’incidente è attualmente oggetto di indagini approfondite.

Le reazioni alle vittime

Il bilancio dell’incidente è drammatico: undici operai hanno perso la vita in un attimo, mentre altri due sono stati immediatamente trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. Le autorità locali si sono attivate per comprendere le cause di questo incidente e per garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro.

Ripercussioni sul servizio ferroviario

In seguito all’incidente, le operazioni ferroviarie nella zona sono state temporaneamente sospese per consentire le operazioni di soccorso e accertamento. Tuttavia, i servizi sono stati ripristinati entro le prime ore del pomeriggio, riprendendo la normalità. Le autorità hanno assicurato che verranno adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza di tutti i lavoratori e passeggeri della rete ferroviaria.

La sicurezza nei cantieri

Questo tragico evento solleva interrogativi sulla sicurezza nei cantieri e sulle procedure da seguire durante i lavori in prossimità delle linee ferroviarie. È fondamentale che vengano rispettate rigorosamente le normative di sicurezza per proteggere la vita dei lavoratori, evitando così incidenti che possono avere conseguenze devastanti.