L'orsa JJ4, responsabile della morte di Andrea Papi, da Trento sarà trasferita in un parco in Germania entro l'autunno

La notizia arrivata dalla Germania è stata confermata dall’assessore Roberto Failoni: l’orsa JJ4 verrà trasferita da Trento in un parco tedesco, in un’area che costerà un milione di euro.

Il futuro dell’orsa JJ4

L’orsa che ha ucciso Andrea Papi, e che attualmente è rinchiusa al Casteller di Trento, non sarà abbattuta ma verrà trasferita in un parco in Germania entro l’autunno. La notizia era già trapelata qualche mese fa da un commento dell’AIDAA:

“Apprendiamo con soddisfazione la decisione di trasferire l’orsa JJ4 in un oasi della Foresta Nera in Germania da parte della provincia di Trento. Ci auguriamo che la stessa sorte tocchi all’orso Papillon, M49, anche lui rinchiuso al Casteller ed anche lui come Gaia in condizioni di salute non buone cosi come hanno rivelato i referti veterinari delle ultime sette visite agli orsi”.

Oggi è arrivata la conferma dell’assessore alle foreste con delega ai grandi carnivori Roberto Failoni:

“Ancora una volta si conferma la serietà e la trasparenza delle decisioni assunte già nei mesi scorsi dalla Provincia. Siamo in attesa che il Parco della Foresta Nera completi le azioni per l’accoglienza di Jj4, così come prospettato. Le speculazioni polemiche lasciano il tempo che trovano”.

La struttura nella Foresta Nera per JJ4

La struttura si trova nella Foresta Nera e, in 10 ettari, accoglie già altri 9 orsi, comprese la madre Jurka e la sorellastra Dj3. L’Alternativer Wolf- Und Bärenpark Schwarzwald ha pubblicato una foto per documentare la costruzione di un recinto esterno adeguato a JJ4 con alti standard di sicurezza e lontano dai percorsi dei visitatori.

Il motivo del trasferimento di JJ4

JJ4 è stata catturata viva e portata temporaneamente in una stazione di soccorso gestita dalle autorità forestali del Trentino. Tuttavia, non può restare lì perché il reparto è destinato solo ad alloggi temporanei in caso di emergenza.