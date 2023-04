Cucciolo di orso trovato morto in Bassa Val di Sole: non è figlio di JJ4

Nei pressi della ciclabile in Bassa Val di Sole, è stato trovato un cucciolo di orso morto. Verifiche in corso per scoprire le cause della morte.