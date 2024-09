“Suo figlio ha avuto un incidente”: nuova truffa agli anziani

Truffa agli anziani: 'Suo figlio ha avuto un incidente' il nuovo raggiro in c...

Allarme truffa anziani: falsi incidenti per estorcere denaro, i carabinieri smascherano truffatori a Brescia e Bergamo. Come proteggersi da questa ennesima frode.

Le forze dell’ordine hanno recentemente ottenuto importanti risultati nella lotta contro le truffe ai danni degli anziani, un fenomeno purtroppo diffuso che sfrutta la vulnerabilità delle persone più fragili.

Truffa agli anziani: ‘Suo figlio ha avuto un incidente’ il nuovo raggiro in circolazione

Il modus operandi dei truffatori è ormai noto: si fingono carabinieri o avvocati, raccontando di incidenti stradali fittizi che coinvolgono i familiari delle vittime e richiedendo ingenti somme di denaro come cauzione.

Il 14 settembre, i carabinieri della Compagnia di Brescia, in collaborazione con i colleghi di Zogno, hanno identificato e denunciato due individui sospettati di aver truffato due anziane residenti a Castione della Presolana e San Pellegrino Terme il giorno precedente. Le truffe avevano fruttato complessivamente ottomila euro tra contanti e gioielli in oro. Grazie a indagini sia tradizionali che tecnologiche, i presunti autori sono stati rintracciati mentre lasciavano Brescia e deferiti per truffa e ricettazione. Parte della refurtiva è stata recuperata e posta sotto sequestro.

Un ulteriore successo è stato registrato il 18 settembre, quando i carabinieri di Zogno hanno arrestato in flagranza di reato un individuo incensurato, accusato di aver truffato una signora ultranovantenne residente a Strozza. Per quest’ultimo è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Bergamo.

Questi interventi dimostrano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare questo tipo di crimini, proteggendo le fasce più vulnerabili della popolazione. Tuttavia, resta fondamentale la prevenzione e la sensibilizzazione per aiutare gli anziani a riconoscere e evitare queste pericolose truffe.