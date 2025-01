Un caso di malattia simulata

Un uomo di 40 anni, dipendente di un’azienda di manutenzione con sede a Marghera, è finito al centro di un’inchiesta per truffa. Distaccato in Piemonte, il soggetto si era dichiarato malato per mesi, ma le sue attività sono state scoperte quando è stato visto partecipare a tornei di golf. Questo comportamento ha sollevato sospetti e ha portato il datore di lavoro a presentare una denuncia.

Le indagini della Procura di Venezia

La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo d’inchiesta, ipotizzando il reato di truffa. Il Pubblico Ministero Andrea Petroni ha sottolineato come l’uomo, residente a Tortona, abbia violato il rapporto fiduciario con l’azienda. Inoltre, si sospetta che abbia ingannato l’Inail di Venezia, dove era stata aperta una posizione per infortunio. La situazione è particolarmente grave, poiché il dipendente ha potuto beneficiare di indennità e assistenza sanitaria mentre, di fatto, era in grado di svolgere attività sportive.

Documentazione medica e perizie

Le indagini sono già in fase avanzata, con la Procura che ha conferito incarichi per perizie mediche. L’indagato si difende presentando certificati medici che attestano un intervento chirurgico alla spalla e la relativa documentazione sanitaria. Tuttavia, la discrepanza tra la sua condizione di salute e le attività svolte solleva interrogativi sulla veridicità delle sue affermazioni. La questione si complica ulteriormente, poiché l’Inail e l’azienda coinvolta stanno collaborando per chiarire la situazione e valutare eventuali danni economici subiti.