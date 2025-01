Truffe: investimenti in oro, in inchiesta Gdf 5mila potenziali vittime

Milano, 20 gen. (Adnkronos) – E' una coppia, una madre e una figlia residenti in provincia di Milano, ad aver denunciato la presunta truffa che ha permesso al Nucleo di polizia valutaria della Guardia di finanza di Milano di eseguire cinque arresti (uno in carcere e quattro domiciliari) con l'accusa di associazione per delinquere, abusivismo finanziario e truffa. In una vacanza in Alto Adige alle due donne viene proposto l'acquisto di lingotti d'oro, metallo prezioso che sarebbe stato reinvestito dalla società Global group consulting nell'acquisto di prodotti medicali ospedalieri e viene assicurato un rendimento mensile del 4%. Le due donne solo dopo molti solleciti e l'intervento di un legale sarebbero riuscite a riottenere il capitale investito, ma avrebbero denunciato l'accaduto.

Oggetto di un interesse della Consob e di un'attività ispettiva della Guardia di finanza sono numerose, a dire del gip di Milano Massimo Baraldo cha ordinato l'arresto e disposto il sequestro preventivo di circa 23 milioni di euro, nei confronti di alcune delle società coinvolte.

Secondo una stima effettuata dalla Guardia di finanza di Trento e contenuta in un'informativa che a dire del giudice sarebbe avvalorata dalle conversazioni intercettate, "l'importo complessivo del risparmio rastrellato dalla Global dal 2019 ad oggi è di almeno 89 milioni di euro, dei quali 4.015.883 euro nella sola zona del Trentino da parte di 185 investitori identificati, mentre la Guardia di finanza di Milano, stima in circa 5.000 il numero degli investitori sul territorio nazionale". Già ad una prima lettura degli atti si rileva, per il giudice, "la natura truffaldina" delle operazioni di investimento pianificate ed attuate, atteso che un rendimento del 4% mensile e del 48% annuo sul capitale investito è del tutto irrealistico e anomalo.