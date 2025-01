Il raggiro telefonico che ha colpito un’anziana

Un episodio inquietante ha scosso la comunità di Treia, in provincia di Macerata, dove un’anziana di 89 anni è diventata vittima di una truffa telefonica ben congegnata. La donna, nel mese di ottobre 2024, ha ricevuto una telefonata da un uomo che, con toni allarmanti, l’ha informata di un presunto arresto imminente della figlia a causa di bollette non pagate. Questo tipo di raggiro, purtroppo, è sempre più comune e sfrutta la paura e l’ansia delle persone, in particolare degli anziani, per estorcere denaro.

La dinamica della truffa

Durante la conversazione telefonica, l’uomo ha esortato la signora a pagare immediatamente per evitare conseguenze legali per la figlia. Mentre la vittima era ancora al telefono, una donna si è presentata a casa sua, spacciandosi per un’incaricata del ritiro del denaro e dei preziosi. Ingannata dalla situazione, l’anziana ha consegnato 10.000 euro in contanti e due anelli in oro, per un valore complessivo di circa 500 euro. Questo episodio evidenzia come i truffatori siano in grado di orchestrare situazioni di grande pressione psicologica, costringendo le vittime a prendere decisioni affrettate e irrazionali.

Le indagini e le conseguenze legali

Le indagini avviate dai carabinieri di Treia hanno portato all’identificazione della donna che ha ritirato il denaro. Si tratta di una 48enne residente a Pomigliano d’Arco, già nota alle forze dell’ordine per precedenti penali. La donna è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per truffa aggravata. Le forze dell’ordine stanno ora proseguendo le indagini per identificare eventuali complici e per scoprire se ci siano altre vittime di questo raggiro. Questo caso mette in luce l’importanza di sensibilizzare la popolazione, in particolare gli anziani, sui rischi delle truffe telefoniche e sulla necessità di non fidarsi di informazioni ricevute in modo non ufficiale.