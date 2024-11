Trump arriva a Washington per incontrare Biden alla Casa Bianca

Washington, 13 nov. (askanews) – Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato a Washington, DC per un incontro con il presidente Joe Biden alla Casa Bianca. L’incontro è previsto alle 11 ora locale, le 17 in Italia, nello Studio ovale. La cerimonia vuole ribadire il pacifico trasferimento dei poteri da un’amministrazione all’altra. Non è noto se all’appuntamento sarà presente la vicepresidente Kamala Harris e il vicepresidente eletto JD Vance. Nel 2020 Trump rifiutò di tenere la stessa cerimonia, poiché decise di contestare il risultato delle elezioni e ritardare l’insediamento di Biden.