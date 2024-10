Trump: Kamala Harris non è intelligente, ha un basso QI

Milano, 24 ott. (askanews) – Il candidato presidenziale repubblicano Donald Trump ha definito l’intelligenza della rivale alle presidenziali Kamala Harris di “basso QI” durante un evento elettorale ad Atlanta. Donald Trump è stato raggiunto sul palco da Tulsi Gabbard, ex deputata democratica che divenne sua consigliera, e Robert Kennedy Jr. “Non è una persona intelligente, è una persona con un basso QI – ha affermato – Milioni di americani soffrono a causa dell’inflazione, stanno perdendo il lavoro, non possono permettersi una casa, la spesa o un’auto e tuttavia Kamala sta importando milioni di clandestini oltre i nostri confini e sta dando loro benefici fiscali a vostre spese”. “Invocherò l’Alien Enemies Act del 1798 per colpire e smantellare ogni rete criminale di migranti che opera sul suolo americano”, ha concluso.