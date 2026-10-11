Il sabato 10 ottobre 2026 ha visto contrapporsi in prima serata due dei più longevi format di intrattenimento televisivo italiano: Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci su Rai 1, e Tu sì que vales capo d’orchestra di Maria De Filippi su Canale 5. La gara di ascolti ha assunto la forma di una vera e propria sfida di share, con il pubblico italiano a darsi da fare per scegliere quale delle due serate dominasse il palinsesto del weekend.

La competizione ricorda le passate battaglie tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna dimostrando quanto la prima serata sia ancora il teatro di scontri di grande richiamo.

Ascolti della serata del 10 ottobre 2026

Secondo i dati Auditel, Tu sì que vales ha attirato 3 477 000 spettatori conquistando uno share del 24,6 %.

Ballando con le Stelle invece, ha registrato 2 479 000 telespettatori e un share del 24,3 %. Nella stessa fascia oraria, la versione “Ballando Tutti in pista” ha ottenuto 3 455 000 spettatori con un 20,4 % di share, mentre altre trasmissioni come In Altre Parole su La7 o L’era glaciale 2 – Il disgelo su Italia 1 hanno raccolto rispettivamente 1 092 000 (6,4 %) e 784 000 (4,8 %) spettatori.

I dati indicano una legggera preferenza per il format di Maria De Filippi, che ha superato di poco il suo concorrente in termini di share.

Il percorso di Ballando con le Stelle dal 2005

Dal suo debutto il 15 gennaio 2005, il format ha attraversato alti e bassi, ma ha mantenuto un livello di share superiore al 20 % nella maggior parte delle stagioni. I numeri più alti si sono registrati nella prima edizione, con oltre 6 milioni di telespettatori (29,82 % di share). Successivi picchi si sono verificati nel 2005 e 2009, superando i 5,8 milioni. Negli ultimi anni, la media si è stabilizzata intorno ai 3,5-4 milioni, con share che oscillano tra il 18 % e il 25 %, dimostrando la capacità del programma di restare rilevante nonostante la frammentazione del pubblico televisivo.

Tu sì que vales: crescita e stabilità dal 2014

Dal suo arrivo nel 2014, Tu sì que vales è riuscito a consolidare una base di spettatori consistente. La prima edizione ha registrato 4 543 000 telespettatori (20,91 % di share). Il picco più alto è stato nel 2018, con 5 232 000 spettatori e quasi 30 % di share. Anche se alcune stagioni recenti hanno mostrato un lieve calo, il dato più recente (4 ottobre 2025) rimane solido: 3 933 000 spettatori con uno share del 26,79 %. La ricorrenza di introiti pubblicitari elevati e la capacità di introdurre costantemente novità di formato hanno permesso al programma di restare tra i più seguiti del sabato sera.