Tumore al seno, un nuovo mammografo con IA migliora le diagnosi

Milano, 19 nov. (askanews) – Migliorare la diagnosi precoce del tumore al seno, incrementare l’accuratezza diagnostica, ridurre il dolore causato dalla compressione del seno garantendo il corretto posizionamento della paziente. Fujifilm Healthcare ha portato in Italia il proprio mammografo Amulet Sophinity operativo presso la Radiologia Senologica dell’IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella in provincia di Verona, e disponibile a breve in altre strutture. Questo mammografo è anche il primo Amulet Sophinity con biopsia installato in tutta Europa.

Il sistema mammografico digitale di Fujifilm Healthcare – spiegano dall’azienda – utilizza basse dosi, garantendo un’elevata qualità delle immagini e un migliore flusso di lavoro, grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale. Attraverso il deep learning è possibile eseguire l’esame in modo riproducibile rispetto all’anno precedente, facilitando il confronto accurato tra le immagini nel tempo. Grazie a guide luminose posizionate sul detettore, il tecnico di radiologia può replicare l’esatto posizionamento della mammella, consentendo al medico di identificare anche minime variazioni senza il rischio di perdere alcun dettaglio, come lesioni iniziali o calcificazioni sub millimetriche che potrebbero altrimenti sfuggire.

Il sistema Amulet Sophinity presenta anche innovazioni per la diagnostica senologica, essendo nativamente integrato con applicazioni avanzate come la mammografia con mezzo di contrasto: questa metodica migliora la rilevazione e il monitoraggio delle lesioni e, nel nuovo sistema Fujifilm, troverà applicazione sia nella fase diagnostica che interventistica.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il carcinoma mammario è il tumore più frequente tra le donne e colpisce 2,1 milioni di donne ogni anno, circa una ogni 8, ed è oggi la neoplasia più frequentemente diagnosticata anche nella popolazione italiana. Con 56.000 nuove diagnosi nel 2023, questo tumore rappresenta il 30,3% di tutti i tumori che colpiscono le donne e il 14,6% di tutti i tumori diagnosticati in Italia. Pur rimanendo questa patologia la prima causa di morte per tumore nelle donne, la mortalità è in diminuzione, con un calo del 6% nel 2020 rispetto al 2015.