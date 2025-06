Turchia: oltre 14.000 persone ferite durante celebrazioni Eid al-Adha

Ankara, 7 giu. (Adnkronos) - Nel primo giorno della celebrazione dell'Eid al-Adha oltre 14.000 persone hanno cercato assistenza medica in Turchia a causa delle ferite riportate durante i sacrifici di animali. Lo ha riferito il ministro della Salute turco Kemal Memisoglu in una nota. Un totale d...

Ankara, 7 giu. (Adnkronos) – Nel primo giorno della celebrazione dell'Eid al-Adha oltre 14.000 persone hanno cercato assistenza medica in Turchia a causa delle ferite riportate durante i sacrifici di animali. Lo ha riferito il ministro della Salute turco Kemal Memisoglu in una nota. Un totale di 14.372 persone si sono rivolte agli ospedali, di cui 1.049 ad Ankara e 753 a Istanbul, ha scritto il ministro, ricordando che, per evitare tali incidenti, la macellazione degli animali dovrebbe essere effettuata da professionisti.

L'Eid al-Adha si celebra il decimo giorno del mese di Dhul-Hijjah secondo il calendario lunare musulmano (quest'anno cade il 6 giugno) e segna la fine dell'Hajj, il pellegrinaggio musulmano alla Mecca. Tradizionalmente, la festa inizia per i credenti con una preghiera, dopo la quale si esegue il rituale del sacrificio di animali. Questa tradizione è legata alla storia del profeta Abramo, al quale Dio chiese prova di sacrificare suo figlio Isacco.