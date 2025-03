Turchia: Rsf, 'scandalosa la decisione di arrestare fotografo Afp'

Parigi, 25 mar. (Adnkronos) – Reporter Senza Frontiere ha definito "scandalosa" la decisione di un giudice turco di mettere in custodia cautelare un fotografo dell'Agence France-Presse accusato dalle autorità di aver partecipato ad un raduno illegale a Istanbul.

"Questa è la prima volta che un giornalista chiaramente identificato come tale, nell'esercizio delle sue funzioni, viene mandato in carcere sulla base di questa legge contro gli assembramenti e le manifestazioni. Questa decisione scandalosa riflette una situazione estremamente grave in corso in Turchia", ha detto all'Afp Erol Onderoglu, rappresentante di Rsf.