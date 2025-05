Turismo: arriva Lumente, piattaforma che unisce brand lusso e hospitality management

Roma, 29 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Lumente è la nuova piattaforma all’avanguardia nel panorama della luxury branded hospitality. Frutto della partnership strategica tra Kerten Hospitality, operatore internazionale nel segmento dell’ospitalità di lusso, e The One Atelier,...

Roma, 29 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Lumente è la nuova piattaforma all’avanguardia nel panorama della luxury branded hospitality. Frutto della partnership strategica tra Kerten Hospitality, operatore internazionale nel segmento dell’ospitalità di lusso, e The One Atelier, leader globale nella progettazione di immobili di alta gamma, Lumente nasce per unire il mondo dei brand di lusso all’eccellenza nell’hospitality management.

Il nome trae ispirazione dal latino 'lumente' – 'illuminare' – e rappresenta un nuovo modo di intendere l’ospitalità: su misura, immersiva, esperienziale, sicura e profondamente in sintonia con le tendenze culturali e di consumo locali.

In una posizione di leadership nel settore dell’ospitalità di lusso, Lumente propone una piattaforma integrata che abbraccia la progettazione, lo sviluppo e la gestione di hotel, branded residency, community e resort. Il brand è già diventato partner privilegiato di iconici marchi selezionati con cura, desiderosi di trasformare la propria identità in spazi concreti, esperienze memorabili e un lifestyle riconoscibile. Lumente mette in connessione questi brand con investitori, sviluppatori e proprietari immobiliari nelle location più esclusive del mondo: da Tokyo a Miami, da San Paolo a Seul, da Dubai a Melbourne.

Spinta dalla volontà condivisa di portare l’ospitalità a un livello superiore, superando i confini del lusso tradizionale, Lumente unisce le competenze di The One Atelier – con decenni di esperienza nell’integrazione tra real estate e brand di alta gamma – con la solidità operativa di Kerten Hospitality, presente in tutto il mondo con oltre 55 strutture lifestyle. La joint venture rappresenta una soluzione completa per lo sviluppo, la progettazione e la gestione di progetti nel settore della branded hospitality. Tra i servizi offerti: selezione del brand, progettazione e ideazione del concept della proprietà, implementazione operativa e gestione a lungo termine.

Marloes Knippenberg, Ceo di Kerten Hospitality, commenta: “Il viaggiatore di oggi è sempre più attento e cerca spazi belli, ma anche brand che sappiano offrire un’anima, cultura, esperienze e senso di appartenenza. I brand nei settori moda, automotive, sport, arte e design vogliono molto di più di un semplice logo su un edificio: desiderano che la loro identità venga tradotta in spazio, esperienza ed emozione. Non stiamo semplicemente costruendo hotel, ma creando manifestazioni viventi dei brand di maggiore successo al mondo. Il nostro ruolo è quello di orchestrare armoniosamente l’interazione tra investitori, real estate devoloper, proprietari e brand affinché ogni elemento sia allineato e performante”.

“Lumente – prosegue Michele Galli, Ceo di The One Atelier – è il risultato dell’unione di due eccellenze: brand identity immersiva ed efficienza nelle operations. Il lancio di Lumente avviene in un momento cruciale per l’evoluzione della ‘branded hospitality’, in cui i consumatori di lusso cercano esperienze curate, autentiche e culturalmente rilevanti, che riflettano i propri valori e il proprio gusto estetico. Gli hotel e le ‘branded residency’ stanno registrando a livello globale un incremento fino al 30% sia in termini di valore immobiliare sia di tariffe medie a camera a notte, perché gli ospiti sono attratti da luoghi che coniugano prestigio, design, servizio ed emozione”.

Dalla moda allo sport, dall’automotive al wellness e al design, il modello agile di Lumente permette ai brand internazionali di espandere la propria influenza nel mondo dell’hospitality con autenticità e raffinatezza. I primi hotel del marchio sono già in fase di sviluppo e porteranno alla luce nuovi, stimolanti concept lifestyle nel corso del 2025.