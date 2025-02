Turismo: la Puglia punta sul rafforzamento della sinergia pubblico privato

Milano, 13 feb. (Adnkronos) - La forza dell’azione sinergica della Puglia è il dato più significativo emerso dalla BIT 2025 che, ancora per giorni, continuerà a raccontare al mondo e ai nostri territori come il turismo sia di fatto un brand ombrello sotto il quale si espri...

Milano, 13 feb. (Adnkronos) – La forza dell’azione sinergica della Puglia è il dato più significativo emerso dalla BIT 2025 che, ancora per giorni, continuerà a raccontare al mondo e ai nostri territori come il turismo sia di fatto un brand ombrello sotto il quale si esprime al meglio la capacità del Mezzogiorno di essere protagonista e diventare motore di sviluppo nazionale ed europeo. Lo ha ricordato con passione il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano nel suo intervento, con il quale ha fatto il bilancio di un decennio di impegno per il turismo che, solo una manciata di anni fa, sembrava un miraggio. Lo hanno raccontato alla BIT 2025, ognuno per le proprie competenze che si intrecciano nella qualità di vita dei pugliesi e dei turisti, gli assessori regionali che sono intervenuti fisicamente a Milano accogliendo l’invito di Gianfranco Lopane assessore al Turismo della Regione Puglia e cioè Alessandro Delli Noci (Sviluppo Economico), Viviana Matrangola (Turismo), Sebastiano Leo (Formazione), Serena Triggiani (Ambiente), Fabiano Amati (Bilancio). Quest’anno, con l’efficace coordinamento delle azioni da parte del direttore generale di Pugliapromozione Luca Scandale, è stata ancora più numerosa la risposta arrivata a Milano, da parte di sindaci e amministratori per un totale di 150 partecipanti, nonché di privati, associazioni, operatori culturali.

“Si è conclusa la Bit 2025 con la straordinaria e consueta massiccia partecipazione nello stand Puglia – dichiara con orgoglio l’assessore al Turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane -. Abbiamo realizzato una programmazione molto intensa di conferenze ospitando oltre 150 fra sindaci e amministratori locali di altrettanti Comuni pugliesi e con 70 operatori impegnati nelle contrattazioni B2B. C’è stata tanta enogastronomia con il corner legato alle esperienze di degustazione della Puglia, ed una zona altrettanto interessante sulle ceramiche di Puglia e i sei Comuni produttori rappresentati, con alcuni manufatti in esposizione che hanno suscitato tanto interesse”. “Anche questa è stata una edizione molto importante per la nostra regione – ha proseguito l’assessore regionale al Turismo Lopane – perché ci ha permesso di tracciare il bilancio degli ultimi anni di performance turistica, con risultati assolutamente straordinari, ma soprattutto con la possibilità di condividere la strategia e di costruire quella per il prossimo futuro. Accanto alla promozione della nostra destinazione, lavoriamo sulla possibilità di introdurre un nuovo livello di governance territoriale al fine di qualificare l’offerta turistica e far emergere in maniera ancora più importante i nostri prodotti turistici”.

“Identità, tradizione, artigianato, su questo stiamo lavorando moltissimo perché i turisti che vengono da tutte le parti del mondo – ha sottolineato l’assessore alla Sviluppo Economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci – vogliono sapere come questa tradizione si tramanda, come siamo in grado di costruire opportunità per il design e per l’arredo. Le ceramiche in Puglia sono riuscite a fare la rete delle città, soprattutto provando a costruire anche un marchio di valorizzazione delle aree interne e dei territori visti in una chiave turistica differente.” “Altro nodo sono le luminarie, che in questi anni sono cresciute moltissimo e identificano spazi. Sono stati anche uno dei primi settori con un incremento internazionale e oggi la scelta è stata quella di avere un marchio di riconoscimento dei luminaristi di tradizione pugliese, per distinguerli dalle tantissime imprese che sono nate in questo settore in crescita ma che non hanno magari la storica tradizione dei luminaristi. Il grande filo conduttore per la Puglia – ha aggiunto l’assessore Delli Noci – è l’orgoglio di ciò che è stato fatto, di rappresentare i dati della crescita, di stabilizzare questo trend di incremento, di mostrare che si può essere al centro del mondo rimanendo sé stessi.

“La BIT 2025 ci ha dato grandi soddisfazioni, come tutti gli anni. Ma questa volta, avendo portato dati che guardano ad un percorso più lungo dei dieci anni che abbiamo attraversato, questi ci offrono un arco temporale utile per poter fare delle riflessioni strutturali, strategiche – ha affermato Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia – . Possiamo dirci che il successo del turismo pugliese, il successo della Puglia turistico – culturale non è un fuoco di paglia. È una strategia solida, con dei fondamentali robusti, che ci consente di guardare al futuro con grande fiducia. Torniamo in Puglia stanchi, con i 150 amministratori locali e i 70 operatori impegnati ogni giorno nello stand, ma torniamo felici. La felicità è il tema che dovrà caratterizzare questa fase due del turismo pugliese, guardando all’Italia e al mondo. Soprattutto, veicolando questa qualità della vita pugliese, identitaria, autentica, spontanea che è l’elemento che ancora una volta a Milano è emerso come dato inconfondibile della competizione fra la nostra Puglia ed il resto del mondo”.

“La Puglia si conferma una regione di verità oltre che di autenticità – ha detto Rocco De Franchi, responsabile Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia – . La BIT 2025 è stata una tre giorni molto importante, che ha consentito di dire a tutto il mondo i nostri numeri di crescita, anche economica e sociale. Lo stand della Regione Puglia ha rappresentato una forza di comunità molto importante, con 150 fra sindaci e amministratori presenti fisicamente alle conferenze organizzate in questi giorni a Milano, più i contributi dei GAL, delle associazioni e dei privati e, soprattutto, un’attenzione importantissima all’utilizzo dei fondi comunitari della programmazione 2021- 2027. Essi rappresentano oramai un volàno certo per gli operatori di tutto il mondo che vengono ad investire in Puglia e che trovano, qui da noi, ascolto, assistenza, attenzione in un’ottica sempre di trasparenza e di efficienza”.

Il cuore del business turistico è stata l’area B2B dello stand della Regione Puglia. Al termine delle contrattazioni, che hanno coinvolto 70 operatori pugliesi, alcuni hanno rilasciato delle interviste con il loro pensiero.

Per Alessandro Baccaro, general manager di Masseria San Giovanni Epoca collection a Pozzo Faceto (Brindisi), “da quasi 20 anni agli eventi di Pugliapromozione per wedding e hospitality, il traguardo è che hanno portato ad ampliare la nostra rete e ai grandi risultati attuali”.

Per Pierpaolo Napolitano, general manager del gruppo Salinhotel di Margherita di Savoia (BAT) “noi rinnoviamo la nostra presenza alla BIT da 13 anni perché Pugliapromozione ci dà la possibilità di farci conoscere a livello internazionale stringendo nuove collaborazioni con tour operator”.

Per Alessandro Stefanio, general manager di Tenuta Centoporte e Palazzo de Mori di Otranto, “è la nostra decima edizione di BIT coesi con l’assessorato e Pugliapromozione con i quali andiamo avanti per un unico obiettivo, come imprenditori, riuscendo a essere una squadra”.

Per Ambra De Blasi direttore commerciale del Risorgimento resort di Lecce “la presenza attiva di Pugliapromozione in questi due decenni ha giocato un ruolo chiave nell’organizzazione delle fiere aumentandone il valore attraverso una pianificazione mirata e strategica”. Per Eliana Malgiano, presidente del Consorzio Peschici Land, “le nostre aziende hanno scelto la BIT con la Regione Puglia per approcciare un più ampio mercato turistico”.

Per Filippo Pagliara, Incoming & MDC Manager Chiriatti Tour di Minervino di Lecce, “negli anni Pugliapromozione, oltre che alla BIT, ha consentito alle aziende di partecipare a molti altri eventi, nei quali sarebbe stato impossibile esserci, dando un supporto commerciale molto importante alla filiera”.

Per Germana Rosati, proprietaria di Masseria dei Monaci ad Otranto, “negli anni 2000 le mete turistiche della Puglia erano solo Alberobello e il Gargano, grazie al lavoro di Pugliapromozione si è ampliata la proposta anche a mete più piccole”.

Gianluca Metrangolo, Sales & Marketing Epoca Collection di Fasano (BR), condivide la sua testimonianza essendo stato in BIT da 22 anni “dove ho visto l’evoluzione dal 2003 fino a ciò che oggi rappresenta la Puglia, grazie all’impegno della Regione Puglia e di Pugliapromozione”. Per Graziana Giannetta, vicepresidente Federalberghi Lecce “è meraviglioso il sistema di Pugliapromozione che ha messo insieme un gruppo coeso che fa squadra”.

Per Sara Franco, di Masseria Corsano di Nardò (Le) “partecipare alle fiere, opportunità per la quale ringraziamo Pugliapromozione, fa bene al nostro lavoro e ci consente di presentare al meglio il nostro territorio”. Per Raniero Lomartire, founder di Pugliamore, “20 anni fa senza smartphone usavamo le cartine geografiche o il tacco dello stivale, oggi la Puglia è un brand conosciuto in tutto il mondo e a Milano si parla addirittura di uno stile pugliese dell’accoglienza”.