È finita al centro di speculazioni sui social media Kamala Harris, dove sarebbe stata accusata di essere ubriaca. Tutto è cominciato con la pubblicazione in rete sull’account X del Partito democratico, da parte di Harris e del marito Doug Emhoff, di un video di saluto di Thanksgiving.

Dopo il video pubblicato su X, i social si scatenano: Kamala Harris “ubriaca”

Secondo alcuni utenti che hanno commentato il breve filmato, della durata di 28 secondi, l’immagine della vicepresidente Harris sarebbe apparsa sospetta e poco lucida. In particolare, il suo modo di chiudere gli occhi e alzare le sopracciglia sarebbe stato interpretato come il possibile segnale di una persona che avrebbe bevuto troppo. Le reazioni degli utenti non si sono quindi fatte attendere.

L’acceso dibattito sui social e le illazioni che accusano Kamala Harris di essere ubriaca

Tra i commenti: “Vi sembra bello metterla ubriaca davanti a una telecamera?” e ancora, scrivono in merito al video: “È totalmente ubriaca”. La Harris e il marito sarebbero tornati a Washington dopo aver trascorso una vacanza di sei giorni alle Hawaii, forse per una pausa dopo la sconfitta alle presidenziali. L’episodio ha quindi innescato un acceso dibattito, alimentato dalla tendenza diffusa sui social media a giungere presto a conclusioni affrettate basandosi su impressioni e senza relative prove concrete.