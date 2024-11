Sono molteplici le ipotesi in campo in merito al futuro della vice presidente uscente degli Stati Uniti

Quale sarà il futuro per la vice presidente uscente Kamala Harris? Se lo domandano in molti all’indomani della sconfitta contro Donald Trump alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti d’America. E anche se è ancora presto per averne una certezza, i media stanno iniziando a sondare il campo e tracciare le prime ipotesi in merito a quello che

potrebbe essere il percorso politico, o meno, del braccio destro di Joe biden nel corso dell’ultimo mandato politico. Sono sei le ‘strade’ allo studio.

Kamala Harris, le sei ipotesi sul suo futuro dopo la sconfitta elettorale

Amici ed alleati mantengono il silenzio evitando di esporsi e sottolineando che al momento è ancora troppo presto per avere una chiara idea di quello che la vice presidente farà dopo aver lasciato la Casa Bianca. Del resto il passaggio di consegne, insieme a Joe Biden, è previsto per il 20 gennaio 2025.

Ma come riportato dal New York Times vi sono comunque sei possibili ipotesi in merito al futuro della 60enne democratica. Non diventerà la prima presidente donna degli Stati Uniti d’America ma, prima possibilità, potrebbe decidere di attendere altri quattro anni e tentare nuovamente la corsa alla Casa Bianca.

Si tratta di una possibilità difficile da realizzare, considerato il fatto che i candidati democratici sconfitti difficilmente, in passato, hanno avuto una seconda possibilità come accaduto con Hillary Clinton, con John Kerry e con al Gore. Kamala Harris potrebbe dunque candidarsi ad un altro incarico ma si tratta anche in questo caso di un’ipotesi poco probabile. Tra le possibilità la candidatura alle elezioni per il governatore della California nel 2026.

Kamala Harris lascerà la politica? Le ipotesi

Terza strada percorribile sarebbe quella di lasciare la politica ed assumere un ruolo di rilievo nel settore privato come fatto in precedenza da altri ex esponenti politici. Vi è poi una quarta ipotesi ovvero quella di entrare in un think tank progressista come il Center for American Progress. Con l’obiettivo di sviluppare un nuovo percorso di idee e

progetti finalizzati ad una futura possibile vittoria.

Il Times ipotizza poi che la Harris possa invece decidere di scrivere un libro sulla sua esperienza alla Casa Bianca e sulla campagna elettorale. O, ancora, che decida di dedicarsi a sè stessa facendo un passo indietro per prendersi cura della sua salute e della famiglia. Quale percorso deciderà di intraprendere?