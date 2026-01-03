Home > Politica > Ucraina, Zelensky ha scelto il suo nuovo braccio destro: ecco chi è

Ucraina, Zelensky ha scelto il suo nuovo braccio destro: ecco chi è

Zelensky ucraina

Il leader ucraino ha nominato il nuovo responsabile dell'ufficio presidenziale: ecco di chi si tratta.

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

Volodymyr Zelensky ha scelto il suo nuovo braccio destro, nominando colui che guiderà dunque l’ufficio presidenziale. Ecco di chi si tratta.

Ucraina, Zelensky ha scelto il suo nuovo braccio destro: ecco chi è

Andry Yermak, come ricorderete, è stato costretto a dimettersi da responsabile dell’ufficio presidenziale per il suo coinvolgimento in un caso di corruzione.

Il leader ucraino, Volodymyr Zelensky, ha scelto il suo sostituto, che guiderà dunque l’ufficio presidenziale e sarà il suo nuovo braccio destro. Si tratta di Kyrylo Budanov, 36 anni, capo dell’Intelligence. Questo l’annuncio su X di Zelensky: “ho incontrato Kyrylo Budanov e gli ho offerto il ruolo di capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina. In questo momento l’Ucraina ha bisogno di maggiore attenzione alle questioni di sicurezza e allo sviluppo delle forze di difesa e di sicurezza ucraine, nonché al percorso diplomatico dei negoziati. L’ufficio del presidente servirà principalmente all’adempimento di questi compiti del nostro Stato. Kyrylo ha esperienza specialistica in questi settori e la forza sufficiente per produrre risultati.”

Ucraina, Budanov nuovo braccio destro di Zelensky: “Un onore e una responsabilità”

Kyrylo Budanov ha accettato la proposta di Zelensky e sarò dunque il nuovo capo dell’ufficio presidenziale ucraino. Queste le sue prima parole: “Ho accettato la proposta per guidare l’ufficio del presidente. Continuo a servire l’Ucraina. Considero la carica di Capo dell’Ufficio del Presidente un’ulteriore pietra miliare di responsabilità nei confronti del Paese. Per me è un onore e una responsabilità, in un momento storico per l’Ucraina, concentrarmi su questioni di fondamentale importanza per la sicurezza strategica del nostro Stato. Grazie per la vostra fiducia.”