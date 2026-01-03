Volodymyr Zelensky ha scelto il suo nuovo braccio destro, nominando colui che guiderà dunque l’ufficio presidenziale. Ecco di chi si tratta.

Ucraina, Zelensky ha scelto il suo nuovo braccio destro: ecco chi è

Andry Yermak, come ricorderete, è stato costretto a dimettersi da responsabile dell’ufficio presidenziale per il suo coinvolgimento in un caso di corruzione.

Il leader ucraino, Volodymyr Zelensky, ha scelto il suo sostituto, che guiderà dunque l’ufficio presidenziale e sarà il suo nuovo braccio destro. Si tratta di Kyrylo Budanov, 36 anni, capo dell’Intelligence. Questo l’annuncio su X di Zelensky: “ho incontrato Kyrylo Budanov e gli ho offerto il ruolo di capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina. In questo momento l’Ucraina ha bisogno di maggiore attenzione alle questioni di sicurezza e allo sviluppo delle forze di difesa e di sicurezza ucraine, nonché al percorso diplomatico dei negoziati. L’ufficio del presidente servirà principalmente all’adempimento di questi compiti del nostro Stato. Kyrylo ha esperienza specialistica in questi settori e la forza sufficiente per produrre risultati.”

Ucraina, Budanov nuovo braccio destro di Zelensky: “Un onore e una responsabilità”

Kyrylo Budanov ha accettato la proposta di Zelensky e sarò dunque il nuovo capo dell’ufficio presidenziale ucraino. Queste le sue prima parole: “Ho accettato la proposta per guidare l’ufficio del presidente. Continuo a servire l’Ucraina. Considero la carica di Capo dell’Ufficio del Presidente un’ulteriore pietra miliare di responsabilità nei confronti del Paese. Per me è un onore e una responsabilità, in un momento storico per l’Ucraina, concentrarmi su questioni di fondamentale importanza per la sicurezza strategica del nostro Stato. Grazie per la vostra fiducia.”