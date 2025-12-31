Per l’Ucraina quello che volge al termine è stato un altro anno estremamente difficile, nel corso del quale gli attacchi sferrati da Putin e da Mosca sono andati via via intensificandosi, con l’obiettivo di conquistare nuovi territori. Nemmeno le festività hanno placato la Russia che, anche nelle ultime ore del 2025, ha colpito e bombardato diverse località provocando devastazione, gravi danni e feriti.

Il presidente Zelensky è intervenuto poco fa, rivolgendosi alla nazione nel suo messaggio di fine anno.

Zelensky e il messaggio di fine anno alla nazione: l’annuncio del presidente ucraino

Rivolgendosi agli ucraini, il presidente Volodymyr Zelensky ha evidenziato quelli che sono i valori della popolazione in questi difficili anni caratterizzati da un conflitto bellico che non accenna a placarsi. Sottolineando, nel consueto messaggio di fine anno, che gli ucraini “credono nella pace”. E aggiungendo: “ombattiamo per essa e lavoriamo per realizzarla”.

Zelensky ha poi sottolineato: “Quest’anno è stato reso possibile dai nostri difensori – coloro che lo hanno preservato non solo per l’Ucraina, ma per tutti coloro che amano la libertà e la dignità” e ribadito quelle che sono le intenzioni del Paese: “Andiamo avanti insieme, portando con noi ciò che ci sostiene: l’esperienza e la memoria, la lingua madre, la speranza e la fede. Ci accompagnano la capacità di agire insieme e l’umanità, ciò che rimane, nonostante tutto”. Concludendo con un importante annuncio: “Crediamo nella pace, lottiamo per essa e lavoriamo affinché diventi realtà. Buon anno nuovo, cari ucraini”.