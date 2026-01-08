Ucraina: Budapest, 'piano di pace è insostenibile'

Budapest, 8 gen. (Adnkronos) - L'Ungheria ritiene insostenibile il piano di pace in 20 punti dell'Ucraina, poiché prevede l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea e lo stanziamento di 800 miliardi di dollari da parte dei paesi occidentali. Lo ha affermato il capo de...

Budapest, 8 gen. (Adnkronos) – L'Ungheria ritiene insostenibile il piano di pace in 20 punti dell'Ucraina, poiché prevede l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea e lo stanziamento di 800 miliardi di dollari da parte dei paesi occidentali. Lo ha affermato il capo dell'ufficio del Primo Ministro ungherese Gergely Gulyas durante un briefing.

Secondo Gulyas, il governo ungherese ha discusso il piano in una riunione di gabinetto ieri, all'indomani della dichiarazione della riunione dei volenterosi.

Il documento prevede l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea già nel 2027, una tempistica che l'Ungheria considera irrealistica. "Riteniamo che ciò sia impossibile e non siamo i soli a pensarla così", ha affermato Gulyas, sottolineando che anche molti altri stati membri dell'Ue si oppongono alla rapida adesione dell'Ucraina all'Unione.

Gulyas ha aggiunto che il piano prevede anche che i paesi occidentali forniscano all'Ucraina 800 miliardi di dollari per la ricostruzione nell'arco di 10 anni. Il capo dell'ufficio del primo ministro ha confrontato la cifra con l'esperienza ungherese, affermando che l'importo sarebbe sufficiente a coprire il pagamento delle pensioni in Ungheria per 40 anni, mentre Budapest ha ricevuto 73 miliardi di euro dall'Ue da quando è entrata a far parte dell'Unione. Gulyas ha avvertito che Budapest non prenderà parte all'attuazione dei piani concordati da Kiev e Bruxelles a queste condizioni.