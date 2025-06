Ucraina: Calenda, 'Salvini futurista politico, come quelli al bar dice le prima caz.... che gli viene'

Roma, 16 giu (Adnkronos) - "Salvini dice parole in libertà, non c'è nessun accordo in vista tra Zelensky e Putin". Lo ha detto Carlo Calenda a 'L'aria che tira', commentando le parole del vice premier sull'Ucraina. "Salvini è come uno al b...

Roma, 16 giu (Adnkronos) – "Salvini dice parole in libertà, non c'è nessun accordo in vista tra Zelensky e Putin". Lo ha detto Carlo Calenda a 'L'aria che tira', commentando le parole del vice premier sull'Ucraina.

"Salvini è come uno al bar dopo tre bicchieri di grappa, dice la prima caz… che gli passa per la testa.

Era in radio, magari dopo gli chiedevano del prosciutto di Parma -ha aggiunto il leader di Azione-. Intanto mia moglie è rimasta bloccata su un treno 4 ore ma non gli interessa, fa il commentatore, uno che va la mattina al bar e dice, di che parliamo? Calcio? X factor? Cazzeggia. Come si dice a Roma, che glie' frega. I treni arrivano in ritardo e lui parla, bacia i prosciutti, saluta le mucche. Una sorta di futurismo politico".