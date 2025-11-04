Ucraina: Cremlino, 'abbiamo smesso di inviare agli Usa mappe linea del fronte'

Ucraina: Cremlino, 'abbiamo smesso di inviare agli Usa mappe linea del f...

Mosca, 4 nov. (Adnkronos) – Mosca non sta inviando a Washington mappe che indichino l'attuale linea del fronte in Ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitrij Peskov alla Tass, spiegando che "per ora non condividiamo indicazioni sulla linea del fronte. Ovviamente, durante contatti precedenti, abbiamo fornito informazioni sulle mappe".