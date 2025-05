Ucraina: D'Alema, 'spero in soluzione equa e in un quadro di sicurezza per Ue'

Ucraina: D'Alema, 'spero in soluzione equa e in un quadro di sicure...

Ucraina: D'Alema, 'spero in soluzione equa e in un quadro di sicure...

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Io spero che questo dialogo si apra su basi serie e che si possa trovare una soluzione equa e sostenibile di questo conflitto e anche in grado di lasciare un quadro di sicurezza in Europa. Se Putin ci andrà? Chi andrà, chi non andrà lo lasciamo ...

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – "Io spero che questo dialogo si apra su basi serie e che si possa trovare una soluzione equa e sostenibile di questo conflitto e anche in grado di lasciare un quadro di sicurezza in Europa. Se Putin ci andrà? Chi andrà, chi non andrà lo lasciamo ai maghi. Con molta fatica ci si incammina su questa strada, credo che la speranza di tutti sia che la guerra finisca".

Lo dice Massimo D'Alema a margine di una iniziativa su Pietro Ingrao alla Camera rispondendo a 'Quattro di sera'.

"Trump o Erdogan arbitro? Il problema non è l'arbitro, il problema è l'accordo tra russi e ucraini. Chi ha innescato questo processo è il presidente americano anche per un deficit di iniziativa europea. Ma l'accordo lo devono trovare i russi e gli ucraini, non l'arbitro".