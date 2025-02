Ucraina: Gentiloni, 'no futuro di pace in Ue se passa principio che chi invade ha la meglio'

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Credo che l'Unione europea sia attiva nel dare un contributo per raggiungere una pace. Naturalmente, serve una pace. Non serve una finta, non serve una concessione agli invasori e non serve l'affermarsi a livello internazionale del principio che chi attacc...

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – "Credo che l'Unione europea sia attiva nel dare un contributo per raggiungere una pace. Naturalmente, serve una pace. Non serve una finta, non serve una concessione agli invasori e non serve l'affermarsi a livello internazionale del principio che chi attacca un paese vicino, può avere la meglio. Se si affermasse, penso che non avremo un avvenire di pace in Europa, tutt'altro. Dobbiamo al nostro futuro e a quello delle future generazioni. Assicurare la pace in Ue significa non consentire alla prepotenza e alle invasioni di avere la meglio". Così Paolo Gentiloni a margine di Akadémeia, la scuola di politiche europee per il governo del territorio voluta da Dario Nardella, in corso oggi a Firenze. "Fin qui lo abbiamo fatto sostenendo l'Ucraina e lo faremo sostenendo l'Ucraina in un negoziato di pace che si aprirà, ma sarà molto difficile".