Ucraina: Gori, 'solidarietà a Picierno e apprezzamento per suo lavoro'

Ucraina: Gori, 'solidarietà a Picierno e apprezzamento per suo la...

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - “'I residenti dei Paesi dell'Unione Europea vivono in un campo di concentramento di informazioni digitali': come il bue che dà del cornuto all’asino, la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova se la prende nuovamente co...