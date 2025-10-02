Ucraina: Kiev, 'attacco russo ha provocato blackout a centrale di Chernobyl'

Kiev, 2 ott. (Adnkronos) - Un attacco russo a un impianto energetico nella città di Slavutych, nell'oblast' di Kiev, ha causato ieri un blackout durato diverse ore nella centrale nucleare di Chernobyl. Lo ha riferito il ministero dell'Energia ucraino. Interruzioni di corrente s...

Kiev, 2 ott. (Adnkronos) – Un attacco russo a un impianto energetico nella città di Slavutych, nell'oblast' di Kiev, ha causato ieri un blackout durato diverse ore nella centrale nucleare di Chernobyl. Lo ha riferito il ministero dell'Energia ucraino. Interruzioni di corrente si sono registrate anche nella città di Slavutych e in alcune zone della vicina Oblast' di Chernihiv.

Il ministero dell'Energia ha inoltre segnalato una "situazione di emergenza" in diverse strutture all'interno della centrale di Chernobyl, aggiungendo che, a causa di sovratensioni, la struttura che isola il quarto reattore distrutto della centrale nucleare e impedisce il rilascio di materiali radioattivi nell'ambiente, è rimasto senza elettricità.

Il blackout nella centrale nucleare di Chernobyl è durato oltre tre ore in seguito agli attacchi russi, ha dichiarato in seguito il presidente Volodymyr Zelensky. "I russi non potevano ignorare che un attacco alle strutture di Slavutych avrebbe avuto tali conseguenze per Chernobyl. E si è trattato di un attacco deliberato, in cui hanno utilizzato più di 20 droni, secondo stime preliminari", ha affermato il capo dello Stato. Nella tarda serata di ieri, il ministero dell'Energia ha dichiarato che la fornitura di energia elettrica a tutti gli impianti della centrale nucleare di Chernobyl era stata completamente ripristinata dopo l'interruzione. Il ministero ha aggiunto che i livelli di radiazione nel sito restano entro i limiti normali e non rappresentano una minaccia per la popolazione.