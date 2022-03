Ucraina, Kuleba: nessun progresso su cessate il fuoco purtroppo

Roma, 10 mar. (askanews) – “Abbiamo inoltre affrontato il tema del cessate il fuoco, un cessate il fuoco di 24 ore, per risolvere la pressante questione umanitaria. Non abbiamo fatto progressi su questo, purtroppo. Sembra che ci siano altre persone che decidono su questo in Russia”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, al termine del vertice ad Antalya, in Turchia, con l’omologo russo Sergey Lavrov, presieduto dal capo della diplomazia di Ankara, Mevlut Cavusoglu.

(FONTE: TURKISH FOREIGN MINISTRY)