Ucraina: Macron, 'nuove sanzioni se Russia non accetta tregua'

Parigi, 13 mag. (Adnkronos/Afp) – "La nostra intenzione è di imporre sanzioni" se la Russia "confermerà il mancato rispetto" del cessate il fuoco in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron, menzionando in particolare "sanzioni secondarie" che riguardano "servizi finanziari" o "idrocarburi".

Il capo dello Stato francese, tuttavia, durante un'intervista a TF1, ha ritenuto che non esista "nessun quadro giuridico" per l'utilizzo dei beni russi congelati, affermando che non si tratti di "una buona soluzione".