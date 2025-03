Ucraina: Mattarella, 'pace deve essere accompagnata da garanzie sicurezza'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "É evidente che una soluzione di pace" per l'Ucraina "deve essere circondata da garanzie che non si riprendano le ostilità e quindi garanzia di sicurezza. Ed essendo la Russia molto più potente e molto più armata dell'Uc...

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – "É evidente che una soluzione di pace" per l'Ucraina "deve essere circondata da garanzie che non si riprendano le ostilità e quindi garanzia di sicurezza. Ed essendo la Russia molto più potente e molto più armata dell'Ucraina significa garanzie per la sicurezza dell'Ucraina". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell'intervista all'emittente giapponese Nhk.