Ucraina: Mattarella, 'pace giusta garantita adeguatamente a livello internazionale'

Tokyo, 5 mar. (Adnkronos) – "Tokyo e Roma auspicano che una pace giusta, in linea con i principi della Carta dell'Onu, adeguatamente garantita a livello internazionale, possa essere finalmente trovata per l'Ucraina, per porre fine a questa tragedia che l'aggressione russa tre anni fa ha provocato". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione al termine dell'incontro con il Primo ministro del Giappone, Shigeru Ishiba.