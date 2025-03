Ucraina: Mattarella, 'pace non sia omaggio a prepotenza armi'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "È da tre anni che l'Italia chiede che ci si sieda ad un tavolo per negoziare una pace naturalmente duratura e giusta. Vi sono adesso iniziative per la pace, speriamo che vadano in porto, sono altamente opportune. Naturalmente occorre che si arrivi ad una ...

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – "È da tre anni che l'Italia chiede che ci si sieda ad un tavolo per negoziare una pace naturalmente duratura e giusta. Vi sono adesso iniziative per la pace, speriamo che vadano in porto, sono altamente opportune. Naturalmente occorre che si arrivi ad una soluzione che non mortifichi nessuna delle due parti, ripeto una pace giusta, che non crei un omaggio alla prepotenza delle armi". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un'intervista all'emittente giapponese Nhk.