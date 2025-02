Ucraina: media, 'Zelensky non è pronto a firmare accordo sui minerali con Usa'

Kiev, 22 feb. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non è pronto ad accettare un accordo sui minerali con gli Stati Uniti poiché l'Ucraina riscontra "una serie di questioni problematiche" nella bozza del documento. Lo ha detto una fonte anonima a Sky New...

Kiev, 22 feb. (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non è pronto ad accettare un accordo sui minerali con gli Stati Uniti poiché l'Ucraina riscontra "una serie di questioni problematiche" nella bozza del documento. Lo ha detto una fonte anonima a Sky News. Il presidente americano Donald Trump, che aveva annunciato che l'accordo era vicino, ha chiesto all'Ucraina un accordo per accedere alle risorse naturali del Paese in cambio di armi. "Oggi le bozze non riflettono una partnership nell'accordo e contengono solo impegni unilaterali da parte dell'Ucraina", ha affermato la fonte.