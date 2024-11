Ucraina, Meloni: missili a lungo raggio una risposta ad aggressività

Milano, 19 nov. (askanews) – “Credo che la scelta” Usa di permettere l’uso di missili a lungo raggio “sia la risposta a una aggressività senza precedenti della Russia. L’Italia ha fatto un’altra scelta, ma comprendo il punto di vista di altre nazioni”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Rio de Janeiro a margine del G20.

Di questo tema, ha precisato, non ha avuto modo di parlare con Joe Biden, nella breve conversazione che hanno avuto ieri.

“Abbiamo perso tutti quanti la foto di famiglia – ha spiegato – però io stavo facendo in realtà un bilaterale con Trudeau, poi abbiamo incontrato anche il presidente Biden e abbiamo camminato insieme per raggiungere la foto, ma non c’è stato modo di approfondire temi complessi”.